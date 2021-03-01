距離2021年7月舉辦的東京奧運尚餘不足半年，香港乒乓球代表隊積極備戰，香港乓總將於3月5至7日，假體院舉辦第三次「港乒擂台賽」，望港將能寓賽於操。

疫情肆虐超過一年，大多國際乒乓球賽事均取消告終，港乒代表比賽機會大幅減少，以黃鎮廷、杜凱琹等七名獲得奧運資格的球員自去年11月出戰WTT澳門國際乒乓球賽後，即返港進行封閉式集訓。港乒總教練陳江華讚揚球員在缺乏比賽鍛鍊下，仍能保持積極心態：「球員心理是教練控制不到的因素，但我們的球員並非小孩，沒有因為疫情、東奧延期而出現心理問題，整體表現也十分投入。」他慶幸港隊在相對安全環境下進行訓練，更指稍後如有國際比賽仍需要慎重選擇比賽，避免因隔離問題影響練習安排。

周五舉行的第三次「港乒擂台賽」是繼去年六月及十月後再度舉行隊內賽，首次擂台賽香港一哥黃鎮廷為首的鎮廷隊，以及一姐杜凱琹帶領的凱琹隊各自帶隊奪得冠軍，贏得25,000港元獎金；而第二次杜凱琹則調入男子隊作賽，隊員包括隊長吳柏男和蔡俊杰，最終不敵黃鎮廷、李漢銘和姚鈞濤的隊伍屈居亞軍。

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