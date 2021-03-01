周日英超重頭大戰車路士主場迎戰曼聯，雙方最終互交白卷，比賽的其中一個焦點，就是兩隊的「9號仔」都不在正選之列。車路士的英格蘭國腳中鋒譚美阿巴謙甚至連大軍名單亦不入，而曼聯的法國前鋒安東尼馬迪爾雖在79分鐘後備登場，但狀態持續低沉，完全沒有表現。

阿巴謙在二月中英超作客修咸頓一仗半場被調離場，之後到上周歐聯16強首回合對馬德里體育會全場都坐冷板凳，正選位置被法國中鋒基奧特取代。周日對曼聯一仗，這名車仔九號更連後備席位置都沒有。車路士領隊杜曹也承認，球隊前線人才過盛，阿巴謙再非必然正選。

杜曹說：「我們擁有21名很強的球員，但只可以挑選18人入比賽日名單，我的工作就是要作出艱難的決定。現時他（阿巴謙）因此而要掙扎......情況一如在盃賽和練習時表現其實很好的中場比利基莫亞。」杜曹更透露，阿巴謙目前在車路士的鋒線上排名，甚至還在夏維斯之後。他說：「我們選擇基奧特任正選，迪姆華拿任後備，而夏維斯也可以踢『9號仔』，所以無需要將四名前鋒派上陣。情況對阿巴謙來說是很困難，但他仍得到我們全力支持，這就是決定。」消息指阿巴謙對自己被貶任後備也感到不滿，加上外界盛傳德甲多蒙特的挪威中鋒艾寧夏蘭特夏天或會加盟，將在2023年約滿的他暫不考慮跟車路士提前續約。

車路士的「9號仔」連後備也沒有，至於曼聯「9號仔」馬迪爾雖在對車路士時後備登場，並且是他自曼聯領隊蘇斯克查上任後第100場獲派上陣的比賽，可惜繼續沒有表現。馬迪爾上季英超射入17球，跟隊友拉舒福特並列球隊聯賽首席射手，但他今季只有四個聯賽入球，而在各項賽事近13場只入3球，難怪賽後成為批評的對象。曼聯名宿堅尼和前利物浦隊長及領隊桑拿士，都批評馬迪爾欠鬥心，而桑拿士更直言馬迪爾已成為蘇斯克查的難題。前車路士前鋒哈索賓基則認為馬迪爾是名怪球員，他說：「我的觀察是，馬迪爾在球場上寧願盤扭過對手，而不是將皮球踢入網。」

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