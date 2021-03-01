高爾夫球名將「老虎」活士（Tiger Woods）上周二在美國洛杉磯遇上車禍，右腿嚴重受創，需以金屬穩定關節位置，目前正在醫院接受康復治療。繼上周五活士團隊在其官方twitter發聲明交代傷勢後，周日活士更在車禍後首度開腔，答謝一眾高球手及球迷對他的鼓勵。

活士車禍事件震驚高球界，多位著名球手如前「一哥」麥艾萊（Rory McIlroy）、祖斯汀湯馬士（Justin Thomas）、費諾（Tony Finau）、列特（Patrick Reed）等人，周日參加在佛羅里達舉行的世界高爾夫錦標賽時，一同模仿活士紅衫黑褲的衣著，以表達對活士的支持。

在醫院留醫並有收看比賽的活士，周日在twitter上發帖稱：「很難去解釋今天有多感動，當你打開電視看到全是紅色的上衣，每一位高球手及球迷，你們的確正幫助我度過這個艱難的時間。」

繼過周日的比賽後，勝利者24歲的美籍日裔球手柯林森川（Collin Morikawa），成功與活士齊名在25歲前贏得一個主要錦標賽冠軍，和一個世界高爾夫球錦標賽的球手，他奪冠後表示：「活士代表我的一切，他遇上車禍但幸好他已沒有大礙，希望他能夠早日康復，我不認為我們對他說了足夠的感謝，所以我想在些感謝活士。有些人太早離開世人，我亦在一個前失去了我的祖父，但你卻沒有機會說出足夠的感激，所以多謝各位！」

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