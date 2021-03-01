曼聯今季聯賽成績雖然不錯，目前排在英超次席，大有機會獲得來屆歐聯資格，暫時不必如上季般為前四席位苦苦掙扎，但原來紅魔鬼今季對傳統Big 6球隊的戰績非常差，今季英超7戰Big 6未贏過之外，近4次更開出「0:0」的比數。賽後前紅魔隊長堅尼發火，坦言比賽非常沉悶「越睇越嬲」！

曼聯今季曾7次與Big 6球隊交手，第一仗即在主場以1:6慘負熱刺，未知是否受到慘痛教訓，隨後紅魔鬼在聯賽對Big 6球隊踢得特別保守，多達5次開出0:0的比數包括最近4次，總計今季對Big 6的暫時戰績是5和2負，但對熱刺攻入過破蛋的一球。

前曼聯隊長堅尼賽後發火：「這是一場差劣的比賽，隨著比賽的進行，我越看越感到生氣。沒有意慾進入禁區，認真缺乏質素的曼聯，每逢大戰他們都沒有表現，他們必須要注視這一點。」

「他們有嘗試爭取勝利，但這些比賽我認為他們心態上是追求不敗，我認為曼聯正觀察身後的球隊，而不是嘗試勝出比賽去追趕曼城。我認為他們正設法保住第二位，有時候0:0的比賽你可以踢得很好，考慮到球隊中有這麼多出色的進攻球員，這些賽事認真是沉悶。當你在一支強隊，你的責任就應該是勝出比賽。」

曼聯今季英超對Big 6戰績

日期 對手 賽果

28/2/21 （客）vs車路士 0:0

30/1/21 （客）vs阿仙奴 0:0

17/1/21 （客）vs利物浦 0:0

12/12/20 （主）vs曼城 0:0

01/11/20 （主）vs阿仙奴 0:1

24/10/20 （主）vs車路士 0:0

4/10/20 （主）vs熱刺 1:6

資料來源：英國《太陽報》

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