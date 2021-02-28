前英格蘭足球天才加斯居尼，出晒名係球壇麻煩友，掛靴後受到酗酒等負面新聞纏身，幾年前仲捲入醉駕、火車站性侵、偷紅酒等醜聞，打甩後近期又大爆10年前疑因酒後鬧事畀老竇送過去精神病院，認真係球壇痴線佬一名。已經53歲嘅加斯居尼最近再有新搞作，佢會參加意大利真人騷，同班靚女一齊到荒島求生，仲話有信心可以贏到獎金㖭！

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空降中美洲最怕見蛇

英國《太陽報》報道，加斯居尼將會聯同「意大利小姐」、22歲選美冠軍嘅卡羅蓮娜（Carolina Stramare）、44歲女藝人丹妮娜（Daniela Martani）同53歲嘅意大利著名女演員安祖娜梅莉洛（Angela Melillo），一齊去中美洲嘅洪都拉斯附近嘅荒島，參賽者將會被掉出直升機跳降傘，仲要冒住熱帶風暴、有毒蜘蛛等危險求生兩個月，不過加斯居尼坦言自己最驚嘅其實係蛇！

「我可以忍受冇嘢食或者其他一切考驗，但認真我最驚就係蛇，我估我一係頭24個鐘就會退出，一係我就會忍落去贏出比賽！我知呢個係一個大挑戰，唔易㗎！」𠵱家正喺意大利酒店接受隔離準備參賽嘅加斯居尼，仲自爆其實早喺2009年已經接受過英國電視台邀請，參加同類型嘅真人騷，點知當時過唔到心理測試而被拒絕，最終事隔十幾年之後，曾經效力過意甲球會拉素、喺意大利都有一定名氣嘅加斯居尼，決定參加呢個意大利版本嘅真人騷。

死性不改酒鬼想戒煙

雖然睇見加斯居尼賽前嘅說話，同埋電視台公佈嘅參賽相片，加斯居尼狀態似乎唔錯，但呢位以往踢波嗰陣已經嗜酒如命嘅前球星，接受《太陽報》獨家訪問時就自爆，曾經接受戒酒治療嘅佢又再重新飲酒：「我永遠都係酒鬼，有時都會飲番幾杯，當然唔係每日都飲，只係喺我想飲嗰時先飲，不過我知道咁樣對我身體嚟講係唔好嘅。」

雖然加斯居尼話自己有能力控制酒量，但每個醉酒佬都會話自己唔會醉！佢嘅說話未必可信喎，相信好多人都擔心，呢位名宿去到荒島會捱唔住，不過加斯居尼就話希望透過今次真人騷，改變大家對佢嘅印象：「我想放手一搏，等世人睇到真正嘅加斯居尼，英國電視台嗰邊曾經未審先判，話外界淨係想睇到鬧事嘅我，我當時堅嬲。我家吓努力學緊意大利文，希望今次野外求生可以令我曬黑啲，仲希望幫到我戒煙啦！」