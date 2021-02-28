【綜合英格蘭外電】上周六英超上演了一場護級大戰，排尾2的西布朗憑基爾巴特利開賽11分鐘入球領先，其後白禮頓兩次射失12碼，加上球證美臣一次極具爭議的「彈弓手」判決，最終經VAR後判定李維士鄧克的快射罰球入球無效，結果白禮頓今場戲劇性地全失三分。

開賽初段西布朗踢得相當積極，令白禮頓無法過半場，11分鐘就由後衞基爾巴特利接應角球頂成1:0。白禮頓在18分鐘時獲得12碼機會，不過柏斯高哥斯操刀射中門楣彈出，錯失扳平機會的白禮頓於29分鐘在禁區頂獲得罰球，李維士鄧克原本把握西布朗門將森莊士東仍在安排人牆時起腳射入，本來球證美臣示意入球有效，令到西布朗球員非常不滿，但經VAR介入後美臣又宣佈入球無效，半場白禮頓落後0:1。換邊後白禮頓再獲得12碼，但後備入替的韋碧克又射中柱彈出，最終白禮頓在錯失2次12碼機會及爭議判決下全失3分。

賽後鄧克亦對美臣的判決破口大罵：「很尷尬、很糟糕的判決，我問球證能否射罰球了，他說可以然後鳴笛，我就起腳了。最後他竟因為西布朗球員施加壓力而取消入球？我不認為他知道自己在做甚麼。」

同日另一場搶分大戰，紐卡素雖靠拿修斯於52分鐘先開紀錄，但隨後有米基爾阿米朗、辛特麥斯明及艾美卡夫因傷退下火線，結果狼隊於73分鐘由魯賓尼維斯頂入成1:1，令紐卡素痛失兩分。至於失去主將基亞利殊的阿士東維拉，則憑艾加斯一箭定江山作客一球小勝列斯聯。