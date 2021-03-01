西班牙警方周一到西甲球會巴塞隆拿的球場搜查，而據報以前會長巴杜美為首的一眾高層更已被捕。

當地警方在周一早上進入巴塞的總部，但未有公佈行動細節，而巴塞也證實警方進入球會總部調查。當地傳媒則報道，搜查和拘捕行動是跟在去年傳出巴杜美聘用網路公關公司「唱衰」球隊有關，而除了巴杜美被捕外，現球會行政總裁加奧（Oscar Grau）、法律部主管邦迪（Román Gómez Pontí）和巴杜美的一名顧問都被捕，而四人被捕的罪名有傳包括「行政不公平、個人貪污和洗黑錢」。加泰羅尼亞警方亦證實有人在行動中被捕，但未有公佈被捕人士姓名。

巴杜美因球隊19/20球季成績欠佳，加上與隊長美斯不和，在去年10月底辭職。巴塞新會長選舉，將在當地時間3月7日舉行，而超過2萬名巴塞會員，更已用郵寄方式投票。三名候選人，包括前會長拿樸達、商人方特（Victor Font）和費斯亞（Toni Freixa）。

巴杜美會長時序表

2014年1月 接任巴塞會長

2014年4月 巴塞因非法收購18歲以下球員，遭國際足協禁止14個月內進行收購

2014年5月 聘用安歷基取代馬天奴為巴塞主帥

2015年6月 贏得球會史上第5個歐聯冠軍，以及史上第2次三冠王

2015年7月 以54.6%選票擊敗前主席拿樸達連任

2020年2月 巴塞高層被爆重金聘用網絡打手，發帖抹黑美斯、碧基，甚至前主帥哥迪奧拿等人

2020年3月 西甲因武肺停罷，巴塞球會收入大減，高層要求球員減薪

2020年4月 美斯宣佈全隊同意減薪，更批評高層以公眾壓力威迫球員減薪

2020年8月 巴塞歐聯慘敗拜仁，美斯鬧離隊風波，巴杜美以7億違約金條款阻止球員離隊

2020年9月 西媒指巴杜美被當地警方指控貪污瀆職，涉嫌以權謀私，巴塞會員擬發起不信任動議

2020年10月 巴杜美宣佈與整個董事局成員一同離職，結果6年半的管治，任內領巴塞贏得13個冠軍

2021年3月 傳巴杜美和一眾高層被當地警方拘捕

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