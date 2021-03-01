林書豪（Jeremy Lin）周日復出即攻入25分，加上尼高文尼安（Nico Mannion）獲生涯新高的27分進賬，協助聖克魯斯勇士以109:104險勝奧斯汀馬刺，在G League八連勝。

因背傷缺陣五場後復出的林書豪，周日比賽了33分鐘，10投7中攻入25分，另外搶下4籃板及送出4助攻，文尼安今戰則21投10中、包括三分球9投5中，攻入全場最高的27分，是勇士於第三節被超前後，最終能反勝馬刺的功臣之一。

林書豪在G League為勇士上陣5場，場均取得19.6分和7.2助攻進賬，32歲的是在幾乎全隊球員都未滿25歲的勇士陣中老將，亦是去年11月在NBA選秀次圈獲勇士選中、球會希望他在G League吸取更多比賽經驗的新秀文尼安的學習對象。文尼安說︰「我很享受與他一起比賽，我在成長期中有看他比賽……來這裏我便有要向他學習的想法，他是很出色的導師，也是很出色的領袖。」

勇士擊敗馬刺後戰績為9勝3負，在尚餘三場比賽下在G League排名第二。勇士下一場比賽將是周二與榜首的艾利灣海鷹對壘。

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