四屆世界冠軍的蘇格蘭桌球好手希堅斯周日在三度破百以及五次打出一棒至少50度之下，以局數10:3大勝「火箭」奧蘇利雲，首次在球員錦標賽封王，近三年首奪桌球排名賽冠軍。

希堅斯上一次贏得排名賽冠軍已是2018年的威爾斯公開賽，但這名45歲老將近況大勇，在球員錦標賽首兩圈以6:0先後橫掃佐敦布朗及沙比，4強亦以6:1淘汰基蘭威爾遜，只失了一局便打入決賽。周日面對老對手奧蘇利雲，希堅斯依然強勢，輕鬆領先5:0，其中第四及第五局分別打出一棒142及138度。

奧蘇於第六局打出一棒82度而追回一球後，希堅斯勝出第七局而領前至6:1，惟奧蘇亦隨即打出一棒144度，局數追成2:6。之後四局比賽，希堅斯勝出其中三局而領先至9:3，第13局再打出一棒127度，最後以局數10:3擊敗今場兩度破百的奧蘇，贏得生涯第31個排名賽冠軍及125,000鎊冠軍獎金。

今次是希堅斯職業生涯65次與「火箭」對壘第30次勝出，在決賽碰頭18次則是第8次取勝，賽後希堅表示︰「這是我桌球生涯最出色的一個星期，我贏過更重要的賽事冠軍，但以我整個星期的表現和感覺而言，這是我生涯歷來最出色的，我感到非常高興。」

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