英甲球會葉士域治周日宣佈，領隊林拔跟球會達成共識後即時離隊，以便新班主入主葉士域治後，可委任自己屬意的主帥。

林拔2018年10月起開始執教葉士域治，並在上周六帶領球隊主場2:1擊敗唐卡士打。葉士域治目前英甲排第八位，只落後第6位唐卡士打2分並少踢1場，仍有機會打入季後升班附加賽，爭取來季重返英冠。林拔的助手史超活泰萊也一同離開。

今年51歲的林拔曾執教諾域治、阿士東維拉和史篤城等球隊，不過成績都欠理想，而他執教葉士域治後，也無法阻止葉士域治由英冠降落英甲，而林拔跟向以「孤寒」見稱的班主馬古斯伊雲斯（Marcus Evans），近期關係也漸趨惡劣。隨着伊雲斯日內就會將球會大部分股份，售予包括美國足球聯賽（USL）球會鳳凰城展翅（Phoenix Rising）3名班主在內的1個美國財團，為了令新管理層可委任自己屬意的領隊，林拔決定離開葉士域治。

至於剛敗給葉士域治的唐卡士打，則可說是賠了夫人又折兵。球會周一宣佈，領隊戴倫摩亞已離隊，而後者將改任英冠錫周三領隊。唐卡士打在聲明中表示，對戴倫摩亞在球隊正力爭升上英冠的關鍵時刻離隊感失望。錫周三則對這位前西布朗領隊加盟感高興，並希望戴倫摩亞可帶領目前排英冠尾二的錫周三，逃離降班威脅，而他更是錫周三今季第三位正式領隊。

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