周一，巴塞隆拿前會長巴杜美被當地警方拘捕，更涉與「巴塞門」事件（Barcagate）有關。巴塞門事件就是在去年二月，有指以巴杜美為首的巴塞高層聘用社交網絡公司散發有關美斯、碧基等球星以及前巴塞教練哥迪奧拿等人的負面新聞，以保障自己權威。

在去年二月，西班牙傳媒報道巴杜美涉嫌聘用一間名為I3 Ventures的社交網絡公司，散發有關美斯、碧基等球星以及前巴塞教練哥迪奧拿等人的負面新聞，以保障自己權威。當中包括攻擊美斯未願意與巴塞續約、寸哥迪奧拿在曼城4年換了4部車，但沒有美斯就無法贏下歐聯冠軍等。

事件曝光後，巴杜美更傳出曾跟美斯和碧基等力會面，解釋事件，巴塞更發聲明承認有聘用I3 Ventures以維持球會聲譽，但就否認有抹黑球員，其後巴塞亦已跟I3 Ventures解除合作關係。當時西班牙傳媒更大爆I3 Ventures的工作範圍除了抹黑美斯及碧基等跟巴杜美不咬弦的大牌球星，更會抹黑跟巴杜美角逐主席職位的對手。

不過，其後前副會長魯沙特就曾公開形容「有人把手伸進保險箱」，暗示有人貪污，事關巴塞是付了100萬歐元（約934萬港元）給網軍「唱衰」美斯為首的球員，但原來在西班牙聘用專業「五毛」發動網絡攻擊，一般只需要12萬（約112萬港元）至15萬歐元（約140萬港元），所以魯沙特才會懷疑有人在事件中貪污，從中收取利益。

到去年9月，西班牙傳媒指，巴杜美被當地警方指控貪污瀆職，涉嫌以權謀私，正正就是上述巴杜美以市價六倍的價錢，委託I3 Ventures管理巴塞的社交媒體，有指當時加泰隆尼亞警方懷疑巴杜美涉及經濟犯罪，已向法官要求展開調查。

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