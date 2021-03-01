周日英超重頭大戰車路士主場迎戰曼聯，雙方最終互交白卷，但上半場卻出現了極具爭議的一幕，今場充當車路士正選右翼衞的赫臣奧杜爾，在禁區內明顯犯手球，但球證翻看VAR後仍沒有判罰12碼。賽後曼聯後衞勞基梳爾稱，球證艾特維爾竟向曼聯隊長哈利馬古尼表示，如果判罰12碼給曼聯會引發很大爭議；領隊蘇斯克查賽後亦坦言這球100%是12碼，怒斥有外在因素影響球證對曼聯的判決。

勞基梳爾賽後接受訪問時表示：「當時我看到是手球，我不知道是美臣蒙特還是赫臣奧杜爾犯手球了，但如果那不是12碼，我不知道為何會停下比賽去檢視。球證甚至告訴哈利馬古尼，『如果我說是12碼，賽後會引發很多談論。』」

至於曼聯領隊蘇斯克查賽後坦言該球100%是12碼，甚至怪責車路士賽前在官網發表的文章，影響了球證的判決：「我們被拒絕了一個100%的12碼，我不明白為甚麼不判罰，當比賽停下來及艾特維爾去看VAR，你可以看到是手球，這在我們身上搶走了兩分。」

自上季起，曼聯在英超中已獲得22個12碼，比英超任何球隊至少多4個，曾引發利物浦領隊高普及前車路士領隊林柏特質疑，他們的球隊為何未有同樣對待，車路士在賽前甚至有官網上傳文章，談論馬古尼首循環在禁區內拉跌艾斯派古達，VAR卻沒有判罰12碼的爭議，蘇斯克查認為這些外界因素都在影響球證對曼聯的判決。

「有些領隊的觀點嘗試影響球證，我本來相信球證不會受到影響，但我對那個判決感到驚訝。這全是來自外界的影響，在賽前甚至有文章談論VAR與馬古尼，這是十分厚顏無恥，這些都影響著球證，你可以上去閱讀看看，他們說馬古尼會向球證施壓給我們12碼，很多關於給我們12碼的討論，但今天我們應該獲得一個12碼。」蘇斯克查說。

至於車路士領隊杜曹，則否認應該判罰12碼：「VAR怎麼可能干預？是紅衫的球員手球，怎麼可能檢查判罰我們12碼？我在iPad上見到重播，我不明白球證為何去檢視它，但很高興最終沒有判罰，否則情況只會更糟。」

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