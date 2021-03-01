國際羽聯（BWF）周一（1號）宣佈新的東京奧運積分賽期，決定以六月的新加坡公開賽作為最後一站，並在同月15號公佈奧運參賽資格名單。

武漢肺炎在全球肆虐，國際體壇停擺多時，但隨着新一年疫情逐漸受控，各國開始重啟體育賽事，為七月舉行的東京奧運作準備。BWF宣佈今年1月4日至6月13日期間舉行的賽事將會計算奧運積分，當中涉及7場世界巡迴賽、13場第3組別比賽及3場洲際錦標賽共23個賽事，意味6月1號至6號舉行的新加坡公開賽將為計算奧運積分的最終站，並在6月15號公佈奧運參賽資格名單。BWF指新積分賽期已獲國際奧委會接納，又指若當中有賽事最終延遲在6月13日後舉行，相關積分將不被計算。

截至去年四月，港羽「一哥」伍家朗以63,302分在奧運排名位列第八，加上早前他在泰國公開賽奪亞而回，及以世巡賽前八球手身份殺入世巡總決賽，亦為他進賬不少積分，進軍東奧呼聲甚高；另女單排31的張雁宜及混雙第九的鄧俊文/謝影雪料亦能出戰奧運。至於另一男單代表李卓耀現位列18，但由於只有前16球手的國家及地區才能派出兩位球手參賽，李卓耀必須躋身需要躋身前16位才有望與隊友攜手征奧。不過，受制於出入境防疫措施，港將未能出戰本月舉行的瑞士公開賽及全英賽。

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