曼城上周六以2:1擊敗韋斯咸，把球隊的連勝紀錄增至20場，為歐洲五大聯賽中第三場的紀錄。雖然「藍月」在積分榜有12分優勢，但領隊哥迪奧拿依然保持謙虛，指球隊目前不是冠軍，尚有12場聯賽需要應付。

曼城目前以26場62分高踞榜首，與第二位的曼聯有12分的差距，加上球隊勢不可擋的聯賽走勢，今季重奪英超冠軍賽座的機會相當大，然而，哥帥卻表示：「球員們都清楚知道球隊目前不是冠軍，我們仍有36分（12場）要努力。」不過，他為球隊20連勝感到非常高興，更指：「這是在歐洲史上第三好的紀錄。」的確在歐洲五大聯賽中，只有皇家馬德里的22連勝和拜仁慕尼黑的23連勝比曼城長。

皇馬在14/15球季，由安察洛堤的帶領下，在14年9月起開始了球隊的連勝走勢，球隊一直贏到12月的世界冠軍球會，但其後就開始回落，先在季中的表現賽不敵AC米蘭，回到聯賽更不敵華倫西亞，更失落了當季的聯賽冠軍，為巴塞隆拿後來居上。而拜仁的23場連勝就由上季停擺前開始，球隊在2月挫科隆後，全季保持全勝，贏下德國盃、聯賽和歐聯冠軍，球隊在新一季更大破史浩克04 8:0，更有歐洲超級盃加時擊敗西維爾，但其後球隊在聯賽作客意外不敵賀芬咸1:4，亦令23連勝終斷。

不過，在足球史上，最長的連勝紀錄是1971/72球季的阿積士，當時在告魯夫坐陣的阿積士三線作賽下贏取26連勝。假如曼城要平這項世界紀錄，未來6場就要全數擊敗對手，周二他們將會先在主場迎戰狼隊。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！