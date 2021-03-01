英國傳媒報道，曾經執教過屈福特、韋斯咸、紐卡素、諾域治等球會的領隊路達，自18年前確診患上腦腫瘤後，一直長期與病魔作戰，直至周日離世，終年65歲。

路達是阿仙奴的青訓系統出生，球員生涯效力過奧連特、昆士伯流浪、紐卡素、屈福特等球會，在基寧咸退役後即執起教鞭，執教完屈福特及般尼後，更跟隨荷度加入英格蘭國家隊成績教練團一分子。

及後路達踢隨哈利列納加入韋斯咸，並在2001年頂替恩師，首次獲得執教英超球隊的機會，前季即簽入門將占士、捷克後衞列加、蘇格蘭中場赫捷臣等，帶領球隊獲得英超第7位，惜第二季因戰績不佳被炒，最終槌仔幫該季雖獲42分但仍要降班，路達亦於03年被診斷出患有腦瘤。

兩年後，路達在2005年夏天加入紐卡素成為青年軍發展經理，06年2月領隊桑拿士被炒後，路達再次成為英超領隊執教喜鵲，結果成功帶領紐卡素以第7名過終點，翌季得以參加歐洲賽並贏得圖圖盃冠軍，翌季戰績下滑季尾帥位被艾拿迪斯取代，但執教紐卡素這一季多的時間，可算是路達執教生涯的高峰。

隨後路達執教英冠的諾域治約一年多後，就開始消失於球壇，據報他長期與病魔作戰，終於周日離世終年65歲。

英超球會紐卡素與一眾與路達合作過的球員，包括前紐卡素隊長舒利亞、蘇格蘭中場赫捷臣、前英格蘭國腳華度等，都有對路達作出悼念。

舒利亞：「十分傷心，一名極好的人，願安息。」

華度：「他是一名非常熱愛足球的男人，你可以看到大家的反應，每個人都很想念他，他是十分專業但幽默感很好，他會參與所有工作，足球是他的生命。」

赫捷臣：「我永遠不會忘記當我父親過世的時候，路達叫我盡快回去看他，路達在旅程中和我談了5小時的電話！好好安睡吧路達。」

奧雲：「很傷心聽到路達離世，為何好人總是這麼早離開我們？我被心靈被摧毀了，他是一名真正的紳士，我會非常懷念他。」

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