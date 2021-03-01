利物浦周日在英超成功反彈，憑20歲中場居迪斯鍾斯的入球以及對手的烏龍球，作客以2:0擊敗榜尾的錫菲聯全取三分，擺脫四連敗的頹勢。賽後入球功臣居迪斯鍾斯表示，將今仗的三分及入球獻給艾利臣比加，以支持這位日前喪父的紅軍正選門將。

艾利臣的父親荷西比加上周三，於巴西南部南拉夫拉斯市鎮一座水壩附近潛水時失蹤，隨後證實遇溺身亡，雖然因疫情限止出境關係，艾利臣未能送父親最後一程，但正值傷痛的他周日未有為紅軍把關。

紅軍今仗取勝後，功臣居迪斯鍾斯表示：「這對於我和球隊來說都是困難的時期，這個入球是送給艾利臣父親，希望他能安息，如果艾利臣有看到入球，這個亦是屬於你的。」

「艾利臣是一位強大的領袖，球隊中重要的球員，他今天不在陣中，我們肯定會想念他，我想藉此時間將我的入球送給他、他的父親及他其他家人。」賽後鍾斯亦在Twitter上傳自己入球的相片，並留下類似的說話給艾利臣，後者亦回應稱「愛你兄弟」。

紅軍領隊高普亦表示：「這是鍾斯很好的入球，很明顯我們正盡一切努力，不只是為了艾利臣，但亦是為了艾利臣，這是一個非常非常重要的賽果。」

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