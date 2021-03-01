熱刺周日在英超憑着加里夫巴利交出一個入球及兩次助攻，於主場以4:0大破般尼。熱刺領隊摩連奴賽後亦對「大聖爺」讚不絕口，揚言只要這位威爾斯翼鋒狀態良好，世上沒有領隊會拒絕派他上場。

熱刺開賽僅68秒，就由加里夫巴利接應孫興民的傳送射成1:0。15分鐘，巴利造就哈利卡尼建功，為熱刺拉開比分，加上盧卡斯莫拉的入球，主隊上半場已經遙遙領先3:0。巴利易邊後再入一球，為熱刺湊成4:0勝局，賽後以25戰得39分，升上聯賽榜第八位。

今季以借將身份由皇家馬德里重返熱刺的巴利，回巢後與領隊摩連奴的關係時好時壞，早前他更透過社交平台，暗批在對方麾下欠缺出場機會，引發出一場風波。不過隨近況回勇，巴利周日終獲得今季第三次在英超正選上陣的機會，「摩佬」亦趁機為自己的排陣決定解畫，並批評有傳媒散佈假新聞。

「加里夫是一位經驗老到的球員，他比所有人都更了解自己的身體狀況。有些時候，你們（記者）當中有些人會憑空想象，虛構一些故事出來。世上沒有任何一位領隊，會在加里夫巴利狀態十足時，拒絕派他上陣。」摩連奴說。

不過，摩帥又強調在目前非常頻密的賽程下，仍要謹慎考慮巴里的上場時間：「一位能夠交出如此好表現的球員，我當然希望他可以在周四踢完一場後，到周日又再上陣。我也想在下周（歐霸盃16強首回合）對薩格勒布戴拿模時派他出場，但我認為我不能這樣做。」

至於巴利則表示，自己只會做好本份，不會太在意外界的閒言閒語：「我的感覺很好，狀態亦已慢慢回復。我知外界會有很多批評，但我已有足夠的經驗，明白自己不要說任何蠢說話，只要保持冷靜繼續努力便已足夠。」

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