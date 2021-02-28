周日英超賽事，熱刺主場迎戰般尼。今場熱刺前場球員火力全開，開賽僅68秒就先有加里夫巴利接應孫興民的傳送射入，然後再助攻卡尼拉開比分，加上盧卡斯莫拉的入球，熱刺在上半場已經遙遙領先3:0，加上下半場巴利再入一球，協助熱刺以4球大勝般尼，賽後以39分再次升上第8位。

近期狀態回暖的巴利，今仗繼續獲領隊摩連奴的信任，於英超第三度踢正選，在前線夥拍哈利卡尼及孫興民攻堅。這名威爾斯翼鋒開賽僅僅68秒，就接應孫興民的傳中在門前撞射得手，射入個人今季英超的第2個入球，協助熱刺早段就已經先開紀錄。根據Opta統計，這個入球創造了般尼在英超歷史上的最快失球，而巴利亦是自2018年9月以來首次連續兩場取得入球，對上一次是效力皇馬時期，當時接連攻破了基達菲、基羅納及雷加利斯的大門。

領先後的熱刺未有放軟手腳，多次靠快速反擊造出威脅，戰至15分鐘巴利在後場送出長傳，哈利卡尼在左路接應後推入禁區勁射近柱得手，為熱刺拉開2:0的領先優勢。31分鐘利古朗在左路傳中，般尼守將解圍失敗，讓盧卡斯輕鬆在禁區內射入，半場熱刺已經有手握三球的優勢。

換邊後般尼的表現未有起色，及至55分鐘熱刺再度靠一次突擊入球，孫興民引球推進後分給右路的巴利，後者推入禁區後左腳射遠柱完成梅開二度。隨後哈利卡尼及孫興民有過兩次具威脅的射門，不過皆被對方門將尼克普比奮力撲出，最終熱刺仍能以4:0大勝般尼。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請： http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！