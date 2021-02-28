周日英超重頭戲，車路士主場鬥曼聯，結果雙方只能打成0:0，雖然與首循環一樣未能分出勝負，但各隊亦打出自己的佈署，各得1分亦是合理的結果。

杜曹賽前帶領車路士8場保持不敗，今仗繼續以三中堅陣式應戰，但就以芝維爾取代了近期重生的馬高斯阿朗素，相信是因為為了應付曼聯速度高的球員，就不選擇較慢的阿朗素，筆者認為防守上這亦是一個成功的改變，畢竟曼聯的速度高，強強對碰亦不會有太多壓上的進攻機會。不過，正所謂有得必有失，今仗車路士的進攻上就少了過往經常殺入禁區的阿朗素，上半場亦以傳中為主，但對曼聯的威脅不算太大。

此外，筆者認為車仔今仗前場球員發揮不佳，就連簡單的配合都出現失誤，上半場基奧特多次與今季較少上陣的薛耶治傳球失誤，令球隊斷送進攻的機會，而下半場後備入替的基斯甸普列錫同樣有類似的問題，場上的隊友好像不太知道他的去向，亦令球隊進攻不夠順暢。不過，球隊的防守表現繼續保持水準，當中安達斯基斯坦臣作出多次的攔截，一對中場更是助攻助守，尼高路簡迪在下半場更是多次關鍵攔截，包括下半場尾段面對曼聯的反擊，看來這位法國中場的狀態已經有所提升。

雖然今仗車路士未能全取3分，但整體表現亦算合格，繼續保持不敗，而且在場上亦可以看到進攻上不少可以的改進空間，球隊在杜曹帶領下士氣和表現已經有所提升，相信以球隊的人腳，給杜曹更多的時間後，今季爭奪前四的機會亦算樂觀。

至於曼聯，以分數而言，在李城今天不敵阿仙奴下，他能夠得到1分亦算是好結果。但雖然球隊美其名聯賽作客繼續保持不敗，但其實球隊今仗進攻的表現發揮不太理想，過往球隊最厲害的反擊，今天亦因傳球失誤斷送機會。此外，今仗般奴費南迪斯的表現亦在水準以下，在上周中歐霸次回合，明明球隊有4球優勢亦派他正選上陣，不讓他把握時間休息備戰今仗實在令人不明白。另外，曼聯今仗對車路士0:0後，至今7場與Big 6球隊交手的聯賽，依然未能獲勝，假如蘇B真的要追逐曼城爭奪英超冠軍，球隊必須改善對Big 6的表現。

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