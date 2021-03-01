亞洲足協今日（周一）宣佈香港獲亞協盃J組賽事主辦權，足總主席貝鈞奇表示期望以此刺激球市，惟本港入境隔離政策嚴格，他坦言假如外隊五月抵港仍須隔離21日，情況「較難處理」，他指正與政府爭取放寬，冀當局「支持得，咁都要幫幫我手。」

亞協盃J組賽事將於5月14-20日落戶香港，港超球隊東方龍獅及理文將鬥台南市FC和蒙古代表220體育會。賽事主辦權既定，惟比賽細節尚未有定案，尤其從外地入境香港須隔離21日，足總主席貝鈞奇今晚出席活動時表示正向政府爭取放寬縮短隔離期，比賽期間各隊點對點活動，「唔能夠咁樣（21日），我哋提出可以來港前檢測，再酒店隔離，咁樣做足功夫，相信大家要爭取縮短，21日就難處理。」他指民政事務局局長徐英偉既然支持足總申辦亞洲賽，理應協助爭取當局放寬，「支持得，咁都要幫幫我手。」球迷關注屆時能否觀賽，貝鈞奇表示現時港超已開放球迷入場，原則上傾向維持開放，他另表示亞洲賽舉行期間，本地賽事需暫停讓路。

此外，足總同時申請亞冠盃分組賽主辦權，貝鈞奇指亞冠賽事規模大，細節複雜，亞洲足協至今未落實主辦權誰屬。

--------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！