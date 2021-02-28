周日英超早場，李斯特城主場迎戰阿仙奴，李城雖有中場泰利文斯六分鐘先開紀錄，但其後阿仙奴憑大衛雷斯、拿卡錫迪和尼高拉斯比比各入一球，最終槍手作客3:1反勝「狐狸」全取3分。聯賽兩連勝終止的李城，今仗更有翼鋒哈維班尼斯疑似膝部受重傷離場，預計需缺陣一段長時間。

文：港生

兩支球隊上周中都要應付歐霸盃賽事，阿仙奴今仗陣容變化較大，與歐霸一戰相比有六個變動，當中分別交出2入球和2助攻的奧巴美揚和布卡約沙卡都先列後備，由拿卡錫迪和韋利安頂上；剛在歐霸出局的李城因占士麥迪臣受傷要改打雙箭頭，由占美華迪和伊恩拿祖攻堅。

雷斯建功今季開齋

開賽僅六分鐘，李城中場泰利文斯右路引球推進，壓入禁區後射遠柱破網為主隊領先。六分鐘後，尼高拉斯比比右路禁區邊位置被泰利文斯和尼迪迪夾擊侵犯，球證本直指12碼，但經VAR協助後，發覺為禁區外的尼迪迪犯規，故改判罰球，比比親自主射被李城球員頂走解圍。

39分鐘，今仗表現活躍的比比右路博得罰球，韋利安處理傳入禁區，巴西同鄉大衛雷斯衝頂破網，為槍手追成1:1，這個入球亦是這位33歲中堅今季英超的第1個入球，可惜近期表現不俗的小將伊美路維受傷要退下火線，42分鐘由挪威中場馬田奧迪加特入替。補時階段，比比右路傳中，尼迪迪跳頂時疑似手球，球證親自到場邊查看VAR片段後，阿仙奴獲判12碼，今仗任隊長的拿卡錫迪主射破網，上半場作客的阿仙奴反超前2:1。

水晶宮悶和富咸

換邊後，李城收起左閘湯馬士，由中場馬克艾拜頓入替加強攻力，可惜換邊後僅三分鐘，哈維班尼斯疑似膝頭受重傷，需要軍醫入場治理，其後更要先固定腿部再用擔架抬離場，由土耳其翼鋒辛基斯安達入替。52分鐘，阿仙奴策動攻勢，奧迪加特直線交給韋利安，後者的傳中省中李城球員後，門前的比比輕鬆射入，為槍手領先至3:1，其後雙方再無紀錄，阿仙奴作客以3:1擊敗李城。

同日下游大戰水晶宮鬥富咸，富咸雖然全場佔盡優勢，但未能入球，最終雙方打成0:0。