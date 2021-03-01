速龍隊內疑有小型爆發武漢肺炎，球隊前天對陣火箭的常規賽，就要因主帥奴斯（Nick Nurse）要進入檢疫程序，需換由助教領軍；前鋒施亞甘（Pascal Siakam）也因檢疫條例，尚歸隊未有期，加上周日對公牛的賽事未能湊夠8位球員，令賽事被迫延期，目前不知道速龍能否在明星賽前恢復比賽。

速龍兩天前鬥火箭的賽事，賽前才傳出奴斯及其教練團隊的5名成員因聯盟檢疫條例，不能夠親自督師，施亞甘也因相同原因未能上陣。球隊總經理韋士達（Bobby Webster）表示，當時聯盟認為他們能夠出戰，因此賽事未被延期。不過周日對公牛的賽事，疑似有更多球員要進入隔離，未能湊夠聯盟最低出賽要求的八位球員，結果需要延期。現距離明星賽尚有約一周時間，速龍周二還要對陣活塞，以及周四鬥塞爾特人，該兩場賽事都未知能否舉行。

韋士達指球隊已跟NBA溝通：「我們想到一個方法是，球隊於早上檢測兩次，若檢測結果是陰性，那天賽事就可如常進行，當天球員還可多做幾次檢測，如果是擔心的話。若當天下午收到陰性檢測結果，至少能說明NBA，我們今天是可以比賽的。」

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