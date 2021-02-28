國際米蘭周日在意甲主場以3:0大勝熱拿亞，取得聯賽五連勝，繼續高踞榜首。

盧卡古與拿達路馬天尼斯撞牆後，一直沿中路快放，並推至禁區頂射成波入網，開賽僅33秒便為國際米蘭打開紀錄，領先1:0。國際之後繼續控制大局，熱拿亞偶爾只能透過禁區外的遠射，作出有限度的還擊。17分鐘，國際翼衞達美安在禁區外起左腳射門，皮球中楣彈出。30分鐘，國際再有快速突擊機會，盧卡古接應基斯甸艾歷臣的直傳，高速殺入禁區後勁射，但遭熱拿亞門將馬迪亞比連擋出。36分鐘，拿達路馬天尼斯在12碼點附近接應右路傳中，車身窩利抽射，可惜角度太正，過不了比連的十指關，國際半場只能帶能一球優勢返回更衣室。

易邊後初段戰況陷於膠着狀態，雙方都未有太具威脅力的攻門機會。戰至69分鐘，達美安在禁區內接應盧卡古的傳送，射入個人今季首個聯賽入球，為國際將比分拉開至2:0。

77分鐘，盧卡古的射門被比連救出後，剛後備出場的阿歷斯山齊士，首次觸球便以頭槌補中。雖然球證一度懷疑盧卡古在過程中越位在先，但經VAR介入後證實入球有效，國際領先3:0。主隊之後繼續狂攻，但再沒有入球進賬，最終淨勝三球完場。取得聯賽五連勝後，國際米蘭以24戰得56分，繼續排在積分榜第一位。

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