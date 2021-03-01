日本乒球隊多年來極度渴望取得一面奧運金牌，為激勵當地球手於東奧取得佳績， 日本乒協設重金懸賞，獎金更高達1,000萬日圓（約73萬港元）。東奧延期至今夏舉行，日乒強化部部長宮崎義仁就認為這對日本相當有利，讓他們的年輕主力再提升心理素質和技術。

今年奧運佔有主場之利的日本乒球隊，希望藉此挑戰有「乒乓強國」之稱的中國，宮崎義仁早前出席活動時稱，有信心國家隊能在乒球項目拿下多枚獎牌，但他最渴望的仍是一面奧運金牌，他亦曾笑言望中國隊能為他們留一金。重賞之下必有勇夫，他們就以錢銀作利誘，宮崎義仁透露，球手若贏得乒球奧運金牌，即可袋走巨額獎金：「如乒球手能奪金，可獲得1,000萬日圓獎勵。」他又指，1,000萬只是獎勵奪金球手，日本乒協已準備2,500萬日圓的預算獎勵隊員，可謂非常大手筆。

日本要爭金，相信以實力最強的混雙最有希望，他們在此項目贏過世錦賽冠軍。日本乒協於去年初公佈的東奧陣容名單，當中水谷隼將夥拍伊藤美誠出戰混雙，為日本乒球衝擊第一金。宮崎義仁坦言，東奧因疫情延期一年對他們有利，事關隊內主力多以年輕球員為主：「張本智和、伊藤美誠、平野美宇這些未到20歲的球員，可在一年間再提升心理素質和技術層面，奧運延期對他們意義極大。」

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