上周車路士在對曼聯一役中，杜曹把無傷無病的前鋒譚美阿巴謙踢出大軍名單，明顯不受領隊杜曹重用。英國傳媒指，譚美阿巴謙在車路士不明朗的處境，已吸引多支英超球隊的目光。

23歲的阿巴謙在周日對曼聯對曼聯一仗中，連後備席位置都沒有，賽後領隊杜曹也承認，球隊前線人才過盛，阿巴謙再非必然正選。不過，事實上，在車路士一眾前場球員中，阿巴謙在杜曹心目中的位置並不高，阿巴謙在二月中英超作客修咸頓一仗半場就被調離場，接下來的歐聯大戰，16強鬥馬體會，這位英格蘭前鋒全場都坐冷板凳。

消息指阿巴謙對自己被貶任後備也感到不滿，加上外界盛傳德甲多蒙特的挪威中鋒艾寧夏蘭特夏天或會加盟，將在2023年約滿的他暫不考慮跟車路士提前續約，他更可能會離開車路士。有指，假如阿巴謙今夏決定離開車路士，多支英超球會如韋斯咸、李斯特城、修咸頓和他曾外借協助球隊升班的阿士東維拉都有意把他簽下。阿巴謙今季為車路士英超上陣20場，交出6入球2助攻，但在杜曹接任後的7場聯賽中，他只參與了4場，更顆粒無收。

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