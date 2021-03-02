早前熱刺在歐霸16強抽籤結果當中，抽中薩格勒布戴拿模的熱刺，原定比賽會是以先客後主的方式，不過由於另一支北倫敦球隊阿仙奴在抽籤中面對奧林比亞高斯同樣是先客後主，令到歐洲足協（UEFA）需要安排熱刺先踢主場，不過這個做法或者令到熱刺在聯賽反而獲利。

基於UEFA的規例不允許兩支同市球隊在同一晚進行主場比賽的關係，因此UEFA周一宣佈，本來將會踢先客後主的熱刺，首回合會先踢主場賽事，而阿仙奴就會按照原定的賽程，於11日飛往希臘作客奧林比亞高斯。只不過這次賽程安排反而令熱刺有利，事關11日的首回合熱刺無需出國，就可以留在國內準備在14日對陣阿仙奴的北倫敦打吡。

據英國傳媒報道，由於阿仙奴於上季贏得英足盃冠軍的關係，因此在這次的賽程調動上，兵工廠獲得了優先權。今季視歐霸為主要目標的兵工廠，最終決定維持自己先客後主的賽程。

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