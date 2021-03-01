同樣在疫情中飛到美國展開大學生活的，還有前拔萃男書院D1泳賽隊長伍棹然，今年1月初飛到喬治亞大學（University of Georgia）開學，主修工商管理，上周參加了入學後第一個名為「東南大學運動聯盟」的泳賽（SEC Championships），他坦言從比賽中看到不足，得到更多動力，惟場內氣氛稍嫌不及香港學界D1。

「原本SEC比賽（短池）是男女子組同場進行，但因疫情，女子組在喬大主場比賽，男子組要乘兩個多小時飛機去密蘇里州比賽，最後喬大男子組得總排名第二，可能是第一次參加大學泳賽，有點緊張，表現不太理想。」伍棹然參加了男子100碼蝶泳及背泳，分別以46秒97及47秒44躋身C組決賽，最後同贏得C組冠軍，總排位為第17名。

喬大去年8月20日開學，伍棹然當時選擇留港網上上課：「第一次入大學，但未能到美國感受開學氣氛有少少可惜。」他終於今年1月飛抵美國並隨大學訓練，大學泳隊每星期都要做一次病毒測試，亦規定學生在公眾場所要戴口罩。

師承前奧運代表蔡曉慧的伍棹然，現擁有男子長池50米蝶泳及短池200米背泳香港紀錄，現在喬大泳隊有4、50人，舊生、新生一起練，包括已畢業的美國泳手Chase Kalisz及Olivia Smoliga，他們都是里奧獎牌得主；伍棹然表示大學比賽多為短池及碼數距離，未來要加強耐力及細節位如出水動作。

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