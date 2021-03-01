西班牙警方周一前往西甲豪門巴塞隆拿的球會辦公室搜查，據報前會長巴杜美及三名高層已被捕。在任時與巴塞球王美斯關係勢成水火的巴杜美，涉嫌聘請網絡打手唱衰美斯及哥迪奧拿等新舊巴塞名人，引發「巴塞門」事件，更從中非法謀利因而被捕。

西班牙警方周一早上進入巴塞總部，但未有公佈行動細節，巴塞會方也確認警方曾入內調查。當地傳媒報道，搜查和拘捕行動跟去年傳出巴杜美聘用網路公關公司「唱衰」球隊有關。除巴杜美被捕外，現任球會行政總裁加奧、法律部主管邦迪及巴杜美一名顧問亦同樣被捕，四人被捕的罪名有傳包括「行政不公平」、「個人貪污」及「洗黑錢」。加泰羅尼亞警方亦證實有人在行動中補捕，但未有公佈被捕人姓名。

去年2月，西媒報道巴杜美涉嫌聘用一間名為I3 Ventures的社交網絡公司，發佈有關球星美斯、碧基及前教練哥迪奧拿等人的負面新聞，以保障自己權威，外界稱之為「巴塞門（Barcagate）」事件。事件曝光後，巴杜美更傳出曾跟美斯和碧基等主力會面，親自解釋事件。

疑近千萬聘網軍唱美斯

其後前副會長魯沙特就曾公開形容「有人把手伸進保險箱」，暗示有人貪污。因為巴塞總共付了100萬歐元（約934萬港元）予網軍唱衰以美斯為首的球員，但原來在西班牙聘用專業「五毛」發動網絡攻擊，一般只需要12萬（約112萬港元）至15萬歐元（約140萬港元），所以魯沙特才會懷疑有人在事件中貪污，從中收取利益。

拿樸達成新會長大熱

巴塞近季成績令人失望，上季更是12年來首次在一季內未能贏得任何錦標；早已與巴杜美不和的美斯，更在季後表示希望離隊，隨後才回心轉意續留在巴塞。戰績欠佳、與美斯不和、加上巴塞屢被傳球會財政出問題，種種因素下，巴杜美在去年10月底辭職。球會原本在今年1月進行新會長選舉，前會長拿樸達是當選大熱，不過因為疫情關係，選舉延至當地時間下周日舉行，超過20,000名巴塞會員已郵寄投票。三名候選人除拿樸達外、還有商人方特和費斯亞。

綜合西班牙外電