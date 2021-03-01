每年的諾貝爾獎，很多得獎科學家都會把獎金捐回研究機構作進一步發展，不會拿來自用。他們平日生活通常都平凡低調，而今季英超有數位領隊值得向其致敬，當中甚有科學家風範。首先，談哥迪奥拿（圖右）的蛻變。

以往在巴塞隆拿及拜仁慕尼黑，4-3-3、壓逼、拉闊進攻面等概念到近年曼城開始蛻變。與助手桑馬里路不斷研發，注意攻守轉換，更適應部份球員年紀日大，研發在細緻牽動下，令每個球員在維持隊形下能發揮本身最大潛能。前季開始，見到把辛真高及基爾獲加用波時推前移入中場，而今季祖奧簡斯路更發揚光大！另球隊現缺一名炙手可熱的中鋒，但仍在細緻互相填補下，進攻內容保持豐富（筆者從不說無鋒陣，相反，是人人皆鋒，甚至門將艾達臣摩拉斯也常交出助攻）。不過曼城是向錦標進發，而不是連勝紀錄。

列斯聯領隊比爾沙在英冠時，其概念已技驚四座，本身比爾沙在拉丁裔世界已是「神級」教練，資歷極深。若非前一季出現「偷窺門」事件， 列斯可能已經升班了。在英超，他大膽維持徹底互傳，甚至三線距離頗遠去與強隊對抗。另外，比爾沙亦很善用比賽時間，對阿仙奴下半場換入及觀察年輕球員就是好例子，其實從來時間都不會是垃圾，只看怎用。另細看，每當有拉丁裔球員在他身邊經過都會尊敬地打個招呼，已盡顯 「江湖地位」！最後，亦向細心但可能被忽視的領隊莫耶斯、羅渣士及樸達等致敬。

此外，筆者亦向所有用我的平台的人致謝，這個半月是人生新體驗，也多謝所有同事協助，令筆者可在本周順利邁向另一歷程！

文：何輝