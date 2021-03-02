勇士宣佈從屬下的G League球隊聖克魯斯勇士，召回後衞普爾（Jordan Poole）與尼高文尼安（Nico Mannion），但銳意重返NBA賽場的林書豪卻未獲青睞。

勇士目前以9勝3負在聯賽榜排第3，當中普爾打了11場比賽，場均得到22.4分，高踞得分榜第2位，外加5.3個籃板球及3.6次助攻，表現出色。至於在去年選秀會於第48位加盟的尼高文尼安，場均亦有19.3分、6.9次助攻、3.3個籃板球及1.8次偷球。

金州勇士主教練卡爾（Steve Kerr）表示，原來計劃讓這兩名後衞在G League打滿15場比賽，但考慮到傷兵與球員調度問題，於是決定提前把他們召回NBA大軍名單。至於早前自爆受到種族歧視的32歲華裔控球後衞林書豪，今季場均雖有20.5分及6.7次助攻及3個籃板球，整體投射命中率與三分球命中率，更分別高達51.4%及45.5%，無奈受到年歲及傷患因傷影響，暫時也未有重返NBA的機會。

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