F1下月中將於巴林進行試車，隨後亦會在當地上演新賽季揭幕戰，英國BBC報道，巴林政府曾提出可為各車隊的所有人員優先接種武漢肺炎疫苗，但賽會已婉拒當局的好意。

F1一名發言人指，在英國衞生部門推出相應計劃前，不會以群體方式接種疫苗。F1的總部設於倫敦，10支車隊當中亦有八支以英國為基地，或在當地設有支部，報道指，各車隊亦會跟隨賽會的取態。事實上，F1主席杜明尼卡利本月較早前已經表明，應該先由高危群組優先接種武肺疫苗，車手與車隊人員不應「插隊」。

F1季前試車將於3月12至14日在巴林國際賽車場進行，而作為新賽季第一擊的巴林站，就會於兩星期後上演。賽事主辦單位認為，各車手與車隊職員賽前將會在巴林逗留長達三周，正好符合兩劑疫苗要相隔21日接種的要求，而有關安排全屬自願性質，純粹旨在加強對各參賽人士的保護。

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