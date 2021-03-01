周日英超前列大戰，曼聯作客0:0悶和車路士，今季聯賽7對傳統Big 6繼續不勝，兼連續四仗互無紀錄，賽後被名宿堅尼抨擊場面沉悶。不過，在榜首曼城大幅度領先下，前四爭奪中又後有追兵競爭激烈，曼聯能在前列大戰取分，主帥蘇斯克查的「Big 6攻略」再次能保不敗取得一分，對保前四絕對有幫助，未嘗不是有用的策略。

文：港生

今仗曼聯改以拉舒福特擔任箭頭，有打穩守突擊之意，但球隊如意算盤於上半場打不響，最有威脅是來自14分鐘拉舒福特的罰球被艾度亞文迪撲出，其後赫臣奧杜爾禁區內犯手球，但球證未判罰12碼亦極具爭議（見另文）。

換邊後三分鐘，芝維爾左路傳中，薛耶治撞射被迪基亞救出，已是車路士最有威脅的入球機會。61分鐘，雲比沙卡傳給後上的麥湯米尼撞射被文迪救出；比賽尾段費特洛迪古斯策動反擊，最終又被尼高路簡迪破壞，結果雙方繼首循環後再次打成0:0，賽後曼聯以26戰50分，領先同日輸波的李斯特城一分保住次席。

Big 6攻略成功5度開0:0

雖然蘇B曾表示仍想繼續追趕曼城爭逐英超錦標，但目前與榜首已有12分差距，設法保住前四位置似乎更實際。不過，紅魔今季對傳統Big 6的戰績不太理想，今季7次與Big 6交手戰績是5和2負。在首仗於主場以1:6慘負熱刺後，隨後紅魔在聯賽對Big 6就踢得特別保守，更多達5次開出0:0，球隊的射門命中率相當低，當中只有1場達5成（見附表）；該七仗亦未能從非死球中取得入球，只曾在季初慘負予熱刺一仗，靠12碼取得唯一入球。

堅尼發火鬧非強隊所為

不過，今季英超前四爭持激烈，各隊分數差距不大，同日贏波排第6位的利物浦與曼聯其實只有7分差距，加上韋斯咸和愛華頓等球隊冒起，令前列形勢極為緊湊。曼聯今季雖對Big 6仍未贏過，但能與勁旅交鋒不落下風，面對中下游亦甚少失手，加上聯賽作客依然保持不敗，搶下的分數令紅魔目前位於次席，亦印證球隊對Big 6較保守的佈署尚算成功。

不過，前紅魔隊長堅尼賽後就發火，坦言比賽非常沉悶：「我越看越生氣，球隊沒有意欲進入禁區，每逢大戰曼聯都沒表現。我認為他們心態上是追求不敗，正設法保住第二位，但你是一支強隊，你的責任是贏比賽。」