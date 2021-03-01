愛華頓周一在英超憑李察利臣在開賽初段的入球一箭定江山，於主場以1:0小勝修咸頓，取得兩連勝，近況低迷的「聖人」在聯賽則已九輪不勝。

今場開賽9分鐘，李察利臣便在接應基菲爾施古臣傳送後，推過修咸頓門將費沙科士打射入空門為愛華頓先開紀錄。李察利臣取得近三場比賽的第三個入球，連續三場在英超為愛華頓士哥則是他自2019年12月以來的第一次。25分鐘，愛華頓再有米克堅尼頭槌破網，但助攻的賀基迪越位在先，球證經VAR確認後推翻入球，比數仍維持在1:0。

修咸頓在換邊後力圖反撲，但穆罕默德沙利素在62分鐘的頭槌攻門以及迪贊尼普在84分鐘的射門都不中龍，維斯達加特在完場前近射亦被比克福特撲出，始終未能取得突破，以0:1受挫愛華頓，近九輪聯賽只取得1分進賬，愛華頓自1997/98球季在侯活簡度麾下於主場以0:2不敵修咸頓後，在英超主場對「聖人」已16場不敗（11勝5和）。

全取3分的愛華頓雖然在聯賽榜繼續排第七，但少賽一場下與第六位的利物浦同得43分，僅落後第四的韋斯咸2分。愛華頓周四將會作客西布朗，如能勝出將可以殺入前四。「槌仔」本星期沒有比賽，而利物浦會在周四較後時間迎戰現時排第五的車路士。

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