雲尼斯奧斯祖利亞周日達成皇家馬德里生涯100場里程碑並扮演救世主，後備上陣的這名巴西鋒將在89分鐘破網，協助皇家馬德里在西甲以1:1逼和皇家蘇斯達。

皇馬今場形勢佔優，但馬里安奴戴亞斯於22分鐘頭槌頂中楣，馬高阿辛斯奧補射又被撲出。隨後，卻奧斯開出角球，華拉尼頭槌攻門又被皇家蘇斯達門將阿歷斯列美路托山底線，皇馬上半場多次攻門都未能把握機會入球，兩隊完半場互交白卷。

皇蘇在下半場演出改善，55分鐘，蒙利爾左路傳中，樸圖近門頂入為客軍先拔頭籌。落後的皇馬於61分鐘作出三個調動，其中，入替艾斯高的雲尼斯奧斯祖利亞達成效力皇馬各項賽事100場里程碑，而他於89分鐘接應盧卡斯華斯基斯傳送後近射得手，皇馬終以1:1逼和皇蘇，但各項賽事五連勝走勢告一段落。

只能以1:1逼和皇蘇的皇馬，目前25戰得53分續居聯賽榜第三位，與第二位的巴塞隆拿同分，落後少賽一場排榜首的馬德里體育會5分，42分的皇蘇繼續排第五。

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