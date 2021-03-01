【本報訊】足總早前獲政府支持申辦今年亞冠盃及亞協盃分組賽後，隨即向亞洲足協提交計劃書。早前ASEAN FOOTBALL透露，亞洲足協已接納香港主辦亞冠盃J組分組賽的申請，球迷4月有機會現場觀看小組全部12場賽事。此外，亞洲足協昨晚正式公佈由香港主辦5月的亞協盃J組賽事。

受武漢肺炎影響，亞洲足協早前決定今年的亞冠盃及亞協盃分組賽改為賽會制，並歡迎各總會提出申辦，今年再戰亞冠盃的傑志，早前獲足總及政府支持，聯同東方龍獅及理文向亞洲足協提交申辦計劃書。ASEAN FOOTBALL周日在社交平台透露，亞冠盃東亞賽區主辦地區將是香港、澳洲、泰國及新加坡，西亞賽區為阿聯酋、沙地及伊朗。

據內媒報道，亞洲足協接到21個總會表達有意主辦兩賽事的分組賽，香港除傑志出戰亞冠盃，兩支港超球會東方及理文亦將出戰亞協盃J組，其中，亞冠盃J組賽事於5月7日完成，緊接亞協盃J組於5月14日展開，如同一地方舉行兩項賽事，可以同一套隔離系統處理來港參賽球會職球員及亞洲足協職員，免卻相當多程序。

傑志在亞冠盃被編在J組，同組有泰港、廣州恒大及大阪櫻花、墨爾本城或緬甸撣邦聯，不過，中超冠軍江蘇蘇寧停運，恒大按亞冠盃取替機制或被調到G組，而北京國安改編J組。此外，亞洲足協昨晚公佈，確定亞冠盃J組比賽將在港舉行，有港超聯東方龍獅及理文出戰台南市FC（中華台北）及220體育會（蒙古）。