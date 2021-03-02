香港業餘游泳總會周一（1號）宣佈，將在3月21號於香港體育學院舉行奧運計時賽，並已獲得國際泳聯（FINA）認可，意味本地泳手可藉成績爭取參戰東京奧運資格。

月底在體院舉行「香港游泳奧運計時賽」只限體院全職及兼職資助運動員參與，泳手需以近兩年長池比賽成績報名。今次賽事共有14個項目，只有每個項目時間最快的八人可參賽，比賽亦不設初賽，所有名次將以單場比賽成績計算。武肺疫情下，泳手及工作人員都要遵守防疫措施，包括工作人員及兼職運動員要在3月18日交回測試套件，病毒檢測結果呈陰性方可入體院泳池、工作人員亦要全程佩戴口罩、全職及兼職運動員需使用不同更衣室，並保持社交距離、而工作人員及下午有賽事的兼職運動員須留在泳池內用膳；全職運動員則可到體院餐廳午膳。

受武漢肺炎疫情影響，東京奧運延期至今年七月舉行，泳手達標「死線」推遲至6月27日。港隊現共有五張東奧入場券，其中何詩蓓（100及200米自由泳）及歐鎧淳（100米背泳）已達A標，女子4×100、4×200米自由泳接力亦已鎖定東奧資格。

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