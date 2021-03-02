提起倍耐力車胎，不少球迷都會馬上聯想到意甲勁旅國際米蘭，事關他們的商標已經印在藍黑兵團球衣上達27年之久，不過他們剛剛宣佈，由下季開將不會再成為國際球衣胸口廣告贊助商。

倍耐力行政總裁普華拉表示，他們跟國際的友好關係將會繼續下去。「我們已跟安東尼路（國際行政總裁）與馬路達（國際體育總監）及球會其他董事傾談過，雖然不會再是國際米蘭球衣廣告的贊助商，但我們將會跟球會維持友好關係。」

對於國際的股東蘇寧集團近排被傳財困，普華拉就指蘇寧一直都有向國際注資，亦承諾會繼續營運下去，相信問題不大。有中國傳媒就指，不少內地企業都已經磨拳擦掌，準備取代倍耐力成為國際的新贊助商。

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