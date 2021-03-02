每次球隊落後嗰陣，都會見到球童快快手執波，幫球隊慳下時間，但喺上周六(27號)，一場阿爾及利亞乙組聯賽，HB Chelghoum Laid FC主場對MSP Batna嘅比賽入面，球童直情化身後衞，一腳踢走必入球呀。

當時客隊MSP Batna憑住一個反擊製造到射門，正當個波越過門將碌入龍個陣，場邊嘅球童就突然衝入球場，喺門前清走個波，之後仲要扮冇事發生，行返出球場。呢下就搞到客隊錯失入球機會，場波仲要以1:2輸埋。據報個球童喺主隊嘅球迷，所以先咁做呀，雖然事後就被人炒咗，不過就做到「英雄」幫愛隊贏波啦。

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