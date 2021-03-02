據內地傳媒報道，中超球隊天津泰達在周二已經確認散班，由於球隊早前未有在限期前向中國足協提交「工資確認表」，因此肯定無法參加今季中超賽事，很大機會隨着日前宣佈停擺的江蘇蘇寧消失於中超。

據內媒報道，現時已經易名為天津津門虎的天津泰達早於2019年開始已經出現財政問題，初時從各大小供應商欠下款項未還，到19年底開始，包括德國外援辛度華拿和教練施蒂利克在內的球隊職球員更被拖欠薪金。辛度華拿和施蒂利克在去年夏季先後離隊，不過球隊從泰達集團所得的1億人民幣資金中，大部份已用來支付兩人的違約金，令隊內其他職球員被拖糧長達10個月。

內地網媒《西北望看台》報道指，天津泰達上月底限期前未能向中國足協提交完整的「工資確認表」，雖然足協方面批准將限期延長，但天津方面亦未有再補交資料，變相放棄了今季中超的參賽資格。直至周二，泰達集團決定解散球隊，據悉集團方面仍希望以體面的方式離開中國球壇，有意在一定時間內還清所有欠款。

假如天津泰達落實散班的話，將會成為繼去年解散的天津天海之後，第二支散班的天津球隊。海外體育媒體Foxsports前日發表了一份分析文章，指中國在5年前提出足球振興計劃，在極短時間內以數十億美元將中超變成「世界第6大聯賽」，期間以重金吸引了泰維斯和奧斯卡山度士等一流球星來投，不過隨着國家體育總局過去推出多項措施限制球員薪金以至球隊隊名，加上國內聯賽核心競爭力下降，國內財團紛紛卻步，令中國的金元足球迅速在5年內分崩離析。

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