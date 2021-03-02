上季協助江蘇蘇寧奪得隊史首個中超冠軍的意大利前鋒艾達馬田斯，近日在得知球隊宣佈停運一事後，就在接受傳媒訪問時就炮轟蘇寧集團，提到後者至今仍然未有向職球員支付薪金之餘，更一直將江蘇球員鎖在酒店內。

現年34歲的艾達在2018年由國際米蘭加盟江蘇蘇寧，本來合約會在今年夏天到期，不過上季協助球隊贏得聯賽冠軍後，球會事隔3個多月後就宣佈停運。艾達就認為蘇寧集團對球會管理不善，而且未有向球員支付薪金，完全不懂得尊重球員，更直指蘇寧集團上上下下皆是騙子：「蘇寧不再投資足球，他們未有尊重職球員，未有發薪就丟下我們，阻止球員加盟其他球隊。他們全都是騙子，如果蘇寧集團破產的話，我能夠理解，不過我們令蘇寧的名字傳播到街知巷聞，最終他們將我們鎖在酒店幾個月，我們受到了無禮的對待！」

其實當初艾達加盟江蘇蘇寧時，曾經對蘇寧集團的評價極高，更認為後者可以協助國際米蘭收購巴塞隆拿球星美斯，不過現時受到疫情關係蘇寧集團立即放棄了這班球員，相信艾達亦會後悔自己曾經的「刷鞋」舉動。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！