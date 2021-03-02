周一NBA常規賽東岸二哥網隊作客馬刺，網隊上場不敵小馬被終結八連勝，今場有K艾榮（Kyrie Irving）回歸氣勢強勁，他拿下27分6籃板7助攻，夏登（James Harden）更爆出「超級三雙」數據，勇奪30分15助攻和14籃板，網隊最終加時後以124:113擊敗馬刺，是他們19年來首次在聖安東尼奧嬴波。

網隊今場有艾榮因肩傷休息一場後歸隊，杜蘭特（Kevin Durant）繼續因傷缺陣；另一邊的馬刺亦非夫添出戰，D韋特（Derrick White）和基爾（Rudy Gay）等主力仍在檢疫程序當中。不過有艾榮回歸的網隊氣勢相對強勁，他們今場大打華麗進攻戰，艾榮和夏登狂餵入內線「拆你屋」，兩位球星也各自施展渾身解數得分。但馬刺亦有迪洛桑（DeMar DeRozan）個人表演，他頻頻切入拿下15分，網隊上半場只稍稍領先馬刺57:54。換邊後彊局依然持續，但夏登在第四節內外開弓獨取15分，為網隊拉開了12分優勢。

以為勝算在握，馬刺卻在完場前打出一波10:0攻勢，僅僅趕及在完場鐘響起前射入壓哨球，扳平了108:108，把比賽帶入加時。不過在加時5分鐘勝負懸念不大，網隊打出16:5的大比分，最終收下勝利，是網隊自2002年以來首次在馬刺主場贏球。

夏登自今年一月由火箭來投後，2個月間打了22場常規賽錄得7次三雙，今場拿下30分15助攻和14籃板的他，是網隊史上首人單場得到30+10+15，更是聯盟首位能單場砍30+10+15且0失誤的球員。他賽後說：「坦白說，我只是盡力打方法為球賽帶來影響力，我沒有想着得分或甚麼。我們隊有不少球員都能把球送入籃網，我只需要做一個分配籃球的角色，讓他們輕鬆入球，策動一個好的攻勢，我覺得這就是我主要的工作，亦是我每場都想做的事，這也挺有效。」

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