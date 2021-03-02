國際體育仲裁法庭（CAS）周一宣佈，即時撤銷國際柔道聯盟（IJF）對伊朗柔道隊的無限期停賽禁令，並將案件發還IJF重審，意味着伊朗有可能趕及參加今年舉行的東京奧運柔道項目。

伊朗隊在2019年的世界柔道錦標賽中，指示隊中的18年世錦賽81公斤級冠軍選手莫拉伊故意在比賽中落敗，避免與以色列代表穆基對賽，及後伊朗被IJF以「嚴重違規」為由，被判罰無限期停賽。CAS在周一的判詞中表示，JIF並未有根據聯盟既有的規則作出判罰，因此決定發還重審。伊朗柔道協會對CAS的裁決表示歡迎，並期望能夠與IJF改善雙方的關係。

至於事件的主角之一，伊朗的莫拉伊在19年東京世錦賽之後，知道自己被伊朗國內輿論猛烈批評，因此未有回國並由日本轉飛至德國尋求庇護。莫拉伊在德國成功獲得難民身份，並於19年12月獲得蒙古國籍。國際奧委會在2020年承認莫拉伊可以代表蒙古參賽，並且在今年2月在以色列舉行的特拉維夫大滿貫賽事為蒙古奪得一面銀牌。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！