意甲周中開快車，周二就有兩場意甲上演，其中衞冕的祖雲達斯雖然近況平平，但為免被榜首的國際米蘭進一步拋離，今迎升班馬史柏斯亞時必拚；加上祖記近季迎升班馬成績不俗，就算要讓球半/兩球，上盤仍可捧，並兼補「老婦人」勝4:1。（球賽編號：星期二35；now638、有線654及614台明日3:45am直播） 文：數人

自2011/12球季起，意甲錦標一直是祖雲達斯的囊中物，不過，今季球隊卻面臨嚴峻考驗，目前球隊以23戰得46分排第3，落後榜首的國際米蘭7分，若不加把勁，隨時衞冕夢碎。近況方面，祖記近6場聯賽共獲4勝1和1負，未算太差，而雖然他們今役有後衞基亞連尼、邦路斯及中場艾法美路等因傷缺陣，但幸好後衞丹尼路雷斯刑滿復出，其餘主力如前鋒基斯坦奴朗拿度及中場拉比奧特等都可以候命，不難射破史柏斯亞大門。

另外，祖雲達斯近季迎戰升班馬的成績亦不俗，包括今季在內近3季迎升班馬至今共獲6勝1和，當中有4場是淨勝2球或以上（見附表），因此，就算今役要讓球半/兩球，上盤仍可期。

史柏斯亞乃去季意乙季軍，經升班附加賽才成功升班，不過目前卻是3支升班馬中排名最高的一隊，以24戰得25分排第14位，護級壓力相對不太大。人腳方面，史軍今季仍有中場普比加、後衞列卡度馬捷沙及門將拉菲爾賓希路等因傷缺陣，就算有翼鋒格耶斯腳風頗順，但整體實力仍與祖雲達斯有距離，今役就算受讓，亦難看好。

今役除了可捧讓球半/兩球的祖雲達斯上盤之餘，亦可以考慮祖記勝4:1的波膽，因為祖記在首循環作客史柏斯亞時，就是以4:1擊敗史軍，而祖記今季試過3次以4:1擊敗對手；無獨有偶，史柏斯亞今季亦曾3次以1:4這個比數落敗；今役祖記勝4:1這個波膽有15倍，值博。

熱選 星期二35 祖雲達斯（上）

冷推 星期二35 祖雲達斯勝4:1（15）

祖記近3季聯賽迎升班馬成績

日期 戰果（半場） 讓球主客和 讓球

23/02/2021 勝克羅托內3:0（2:0） -2（贏） -2（贏）

27/06/2020 勝萊切4:0（0:0） -2（贏） /

16/02/2020 勝布雷西亞2:0（1:0） -2（和） -1.5/-2（贏）

22/09/2019 勝維羅納2:1（1:1） -2（輸） -1.5/-2（輸）

31/03/2019 勝安玻里1:0（0:0） -1（和） -1/-1.5（輸）

16/02/2019 勝費辛隆尼3:0（2:0） -2（贏） /

03/02/2019 和帕爾馬3:3（1:0） -2（輸） -1.5/-2（輸）

-----------------------------

澳職

今季澳職異軍中岸水手將於周二的聯賽迎戰強隊珀斯光輝，雖然水手今季表現令人刮目相看，但光輝亦越踢越勇，今役實在勝負難料；既然兩隊都攻力好，而後防亦不算嚴密，不妨考慮是役總入球[5球]。（球賽編號：星期二4；今日6:20pm開賽）

中岸水手今季由魚腩部隊搖身變成一哥，實在令人大跌眼鏡。水手目前以9戰得18分居首，其中前鋒麥西蒙老而彌堅，而新星古奧作為後備殺手，亦頻有士哥，在周二迎戰珀斯光輝時，又有後衞基爾盧尼斯打甩紅牌，可以候命，有力與光輝一戰。光輝位列中游，但越戰越勇，連勝3場兼開咧至今場場聯賽有入波，今役相信亦不例外。由於水手近6次與光輝較量有2次開[5球]，而球隊近4場又3場開[5球]，今役不妨博開[5球]，有7.5倍。

至於頭場西悉尼流浪者迎墨爾本城，則可吼半場大細開「大」。由於西悉與墨城都算是踢法主動的球隊，故西悉近7次與墨城交手，有5次半場都開「大」（見附表），加上墨城近5場聯賽亦有4場是[半大]，相信今役亦不例外。

（球賽編號：星期二1；今日4:05pm開賽）

混合過關

星期二1 西悉尼流浪者[半大][1.5]（2.29）x

星期二4 中岸水手[5球]（7.5） 2x1

西悉近仗鬥墨城利[半大]

日期 賽事 賽果（半場） 半場大細（中位數為1.5球）

14/02/2020 澳職 客和墨爾本城1:1（1:1） 大

22/11/2019 澳職 主負墨爾本城2:3（1:0） 細

18/09/2019 澳足盃 客負墨爾本城0:3（0:2） 大

30/03/2019 澳職 主勝墨爾本城3:0（1:0） 細

22/01/2019 澳職 客負墨爾本城3:4（1:2） 大

01/01/2019 澳職 主負墨爾本城0:2（0:2） 大

19/09/2018 澳足盃 客勝墨爾本城2:1（2:0） 大

-----------------------------

德盃

德盃八強周二開打，「蜜蜂兵團」多蒙特今季在德甲或表現普通，不過在盃賽卻依然神勇，而且每每愛做急先鋒，於上半場領先，因此，就算他們周二要作客慕遜加柏，亦宜博多蒙特[半勝]。（球賽編號：星期二36；有線662及602台明日3:45am直播）

多蒙特目前在德甲落後榜首的拜仁慕尼黑13分之多，不過，「蜜蜂兵團」今季在盃賽表現仍然搶鏡，不單剛於歐聯16強首回合作客以

3:2挫西維爾，德盃亦殺入8強。在周二的8強作客慕遜加柏時，又有射手艾寧夏蘭特當銳，不難半場已領先。畢竟，多蒙特近7場盃賽就有6場於半場領先（見附表），而且慕遜加柏又近況頹，近4場僅1和3負。

至於頭場乙組的雷根斯堡迎戰甲組的雲達不來梅一役，則可吼半場打和。雷根斯堡雖然在德乙位列中游，但近5場有4場[半和]，今役又有主場之利，有力在半場守和德甲中下游的不來梅。（球賽編號：星期二7；奇妙電視77、有線661及601台明日1:30am直播）

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。

半場主客和過關1

星期二7 雷根斯堡和（2.2）x

星期二36 多蒙特勝（2.4） 2x1

多蒙特近仗盃賽愛做急先鋒

日期 賽事 戰果（半場） 半場主客和

18/02/2021 歐聯 客勝西維爾3:2（3:1） 勝

03/02/2021 德盃 主和柏達邦2:2（2:0） 勝

23/12/2020 德盃 客勝布倫瑞克2:0（1:0） 勝

09/12/2020 歐聯 客勝辛尼特2:1（0:1） 負

03/12/2020 歐聯 主和拉素1:1（1:0） 勝

25/11/2020 歐聯 主勝布魯日3:0（2:0） 勝

05/11/2020 歐聯 客勝布魯日3:0（3:0） 勝

-----------------------------

日聯盃

隨着新一季日職揭幕，日聯盃亦告開打，其中「亞洲紅魔」浦和紅鑽將於C組作客湘南比馬。由於紅鑽已無復昔日霸氣，今役就算後者只少讓平/半，都寧博主隊的比馬下盤。（球賽編號：星期二2；今日5:00pm開賽）

浦和紅鑽最近兩個賽季在日職聯都表現令人失望，去季他們在最後5輪錄得1和4負，最終僅排名積分榜第10，四大皆空；之後球會宣佈委任上季帶領德島漩渦稱霸日乙的列卡度洛迪古斯為新任教練，希望可以重振聲威。不過，紅鑽今季有前鋒李安納度拿斯文圖離隊，而且從今季日職開鑼戰主場與FC東京打和1:1所見，紅鑽表現未算突出，今役要作客讓波，實在凶險。畢竟，紅鑽在近7場有開「讓球」要讓波賽事中5次輸盤，而對手比馬卻近3季首場主場盃賽全勝（見附表）。

至於B組大分三神迎神戶勝利船一役，由於勝利船的中場球星恩尼斯達因傷缺陣，而勝利船亦踢法陣，跨季連續7場開「細」（中位數為2.5球），加上近4次與三神交手亦全「細」，今役宜取「細」。（球賽編號：星期二3；今日6:00pm開賽）

混合過關

星期二2 湘南比馬（下）x

星期二3 大分三神細[2.5]（1.8） 2x1

今輪日聯盃數字密碼

3 湘南比馬近3季首場主場盃賽全勝

4 大分三神近4次與神戶勝利船交手全部開「細」（中位數為2.5球）

5 浦和紅鑽在近7場有開「讓球」要讓波賽事中5次輸盤

7 神戶勝利船跨季連續7場開「細」（中位數為2.5球）

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！