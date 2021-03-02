今季戰績不似預期的鷹隊，球季未過半即於周一宣佈辭退執教逾兩季的總教練萊特皮雅斯（Lloyd Pierce），期望下半季有更強大表現。鷹隊在聲明中未有提到接任人選，但據《ESPN》的Adrian Wojnarowski報道，有消息人士表示鷹隊會由助教麥美倫（Nate McMillan）暫代主帥之位。

鷹隊籃球事務總裁舒蘭克（Travis Schlenk）在聲明中說︰「我們要感謝萊特對鷹隊以及亞特蘭特大這個城市的努力和貢獻。我們對球隊有很高期望，而我們相信以現時作出的改變，我們在下半場可以有強大的表現。」

上一次打入季後賽是2017年的鷹隊，以控衞T楊格（Trae Young）和前鋒約翰哥連斯（John Collins）為重建重心，休季期間更引入了包括保丹奴域（Bogdan Bogdanovic）、加連拿利（Danilo Gallinari）、朗度（Rajon Rondo）、基斯鄧恩（Kris Dunn）及中鋒卡比拿（Clint Capela）等好手。然而，鄧恩接受足踝手術後仍未亮過相，保丹奴域和加連拿利因傷分別缺陣25場和9場，D亨達因膝部手術已錯過16場比賽亦對鷹隊帶來打擊。

今季，鷹隊開季取得10勝9負，惟之後的15場比賽輸了11場，目前戰績14勝20負在東岸排名11，下一場比賽是周二再次作客熱火。

44歲的萊特皮雅斯是於2018年5月獲委為鷹隊總教練，是他首次出任主帥，累計執教183場戰績為63勝120負，但過去兩季球隊都未能打入季後賽。至於可能出任鷹隊暫代主帥、休季期間加入皮雅斯教練團的麥美倫，執教經驗相當豐富，在西雅圖、波特蘭及印第安納16季的戰績為667勝591負（勝率53%）。

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