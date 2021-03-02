愛華頓周一以1:0小勝到訪的修咸頓，在英超聯賽榜繼續排在第七位，但球隊得分是七年來同期最多，領隊安察洛堤賽後更籲球隊要在周四作客西布朗時，把握機會躋身前四位。

愛華頓周一全取3分後，少賽一場下積分追平第六位的利物浦，而據Opta的統計，25戰得43分是愛華頓在英超自2013/14球季得45分以來同期最多，該季愛華頓最後以第五名完成。

「拖肥」現時僅落後第四位的韋斯咸2分，周四作客西布朗如能勝出將可以殺入前四。安察洛堤表示︰「我們有很大機會打入前四，我們希望可以觸到這個位置。周四的比賽我們必須全力以赴去爭取，這確實有機會。我們可以在這裏多久沒關係（車路士周四作客利物浦），只是看看我們去到這位置時感覺如何。」

肥安謂愛華頓的目標是出線來季歐洲賽事，「要爭奪歐戰席位，我們需要改善主場表現，今場的表現和勝利可以幫助我們有更好的主場走勢。」他又表示︰「季尾時位處前四是夢想，我們相當接近，但球季很漫長，我們必須保持下季參加歐戰的目標。」

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