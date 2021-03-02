電動方程式賽車（Formula E、FE）周一在沙地阿拉伯進行比賽時發生駭人意外，英國車手林恩（Alex Lynn）的戰車跟另一車手伊雲斯（Mitch Evans）的戰車相撞後，高速衝向防撞欄，其戰車再被炒起，及後車身四腳朝天再撞向另一防撞欄，險象環生。幸好這位27歲的車手逃過一劫，奇迹無事。

FE日前在沙地阿拉伯德拉伊耶市進行比賽，據賽道鏡頭拍到的片段顯示，當時正駕駛馬亨達（Mahindra）戰車的林恩，在賽道右側跟伊雲斯的積架（Jaguar）爭位，兩車位置非常接近，幾乎挨向牆邊。兩車最終相撞，林恩的戰車之後高衝向防撞欄後，再被炒起，幾乎以直立式90度般在賽道上滑行，及後車身四腳朝天再撞向另一圍欄，消失在鏡頭中，可見戰車零件散滿一地。意外發生後，賽事需要暫停，醫療團隊趕至肇事位置，把林恩送入院治療。

幸好林恩經過一連的醫療檢查後，身體奇迹地沒有大礙，且情況相當穩定。FE亦在官方Twitter交代林恩的身體安好，並讚揚跟他相撞的伊雲斯在意外後放棄比賽，連忙下車幫忙受傷的同伴。伊雲斯及後交代情況說：「這不是一場好的意外。事實是這樣的，當時我在第18個彎努力阻止林恩爬頭，他駕駛得很近，很近牆邊，但他真的不退讓，有空間嗎？我不肯定，我要再看重播，希望我沒做甚麼壞的事吧。他撞到我的後胎，然後就像飛機般炒起，很駭人，我馬上落車確定他的安危，他也是我的朋友。幸好他沒事。」林恩自2016年起加入FE，個人最佳成績是全年第五名。

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