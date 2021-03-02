國際劍聯（FIE）近期宣佈重啟的賽期，香隊最快重啟的是男、女子重劍，將於本月20日在喀山採「比賽泡泡」下進行個人賽及團體賽，以前世界一姐江旻憓為首的女重隊，在最後一擊爭取東奧團體賽席位，現正待體院開綠燈准許參賽。

香港劍擊隊暫有五張東奧入場券，包括男子花劍四張及江旻憓的女重個人席位，東奧資格賽去年3月陸續因疫情叫停，女子重劍尚欠一站計分賽，喀山站正是女重東奧最後一個機會；現位列東奧排名第14的港隊（成員包括江旻憓、佘繕妡、連翊希、朱嘉望、何迪琳），是中國及南韓後排第三的亞洲隊，現時中國進佔可直入奧運團體賽的頭四位，南韓排第六，若後者在喀山能躋身頭四，香港就可以「亞洲及大洋洲第一」取得奧運入場券。

喀山世界盃採「比賽泡泡」形式舉行，劍手到埗後要做檢測，有「陰性」報告才可訓練及比賽，鼓勵劍手在比賽以外留在酒店，每場賽後以敬禮代替握手等，已有不少隊伍報名包括中國及南韓，截止報名日為本周五，體院將評估當地疫情再作決定。

記者：徐嘉華

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！