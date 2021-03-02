英國的武漢肺炎疫苗接種計劃進展順利，至過去的周末已有超過2,000萬人接種第一劑武漢肺炎疫苗，英國政府上周透露，計劃由6月21日開始撤銷在英格蘭的所有社交限制，首相約翰遜則主動提出，英國願意承辦因疫情而延期一年的歐洲國家盃所有比賽。

2020歐國盃因武漢肺炎而延期至今年7月，賽事分別於12個國家的12個城市舉行，惟因防疫措施仍然影響所有人，歐洲足協（UEFA）正考慮其他選項。由於英國的疫苗接種計劃進度超出預期，作為首相約翰遜正常生活路線圖的一部份，球迷預計可由5月17日起重返球場，他更表示英國樂意主辦整個歐國盃的比賽。

按照原定計劃，溫布萊球場將主辦七場歐國盃比賽，包括兩場4強以及一場決賽，但約翰遜接受英國《太陽報》訪問時坦言，英國已準備好主辦額外的比賽。約翰遜說︰「如果他們希望我們主辦其他場次，我們絕對同意。」

此外，約翰遜表示英國有意與愛爾蘭聯合申辦2030世界盃決賽周，他在訪問中說︰「我們非常渴望在2030年將足球帶回家，我認為這是適當的地方。這是足球的發源地，這是適當的時間，對這個國家絕對是很美妙的事情。」

英格蘭足總周一則與蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭和愛爾蘭足總發表聯合聲明，歡迎英國政府保證為開展潛在的聯合申辦世界盃提供280萬鎊資金，並表示「對英國政府承諾支持由五個總會聯合申辦2030世界盃感到高興。」

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