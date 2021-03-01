ESPN引述消息人士報道，AC米蘭前鋒伊巴謙莫域因為受傷，可能無緣在3月11日倒戈對曼聯的歐霸盃16強首回合賽事上陣。

AC米蘭周日在意甲聯賽，作客以2:1擊敗羅馬，但伊巴謙莫域在56分鐘因傷被調離場，經檢查後證實大腿內收肌受創。消息指，這位39歲瑞典前鋒將於10日後接受進一步檢查，以確認具體要休戰多久。換言之，他將有機會錯過本月11日對曼聯的歐霸盃16強首回合賽事。

伊巴謙莫域在16至18年間，曾短暫效力曼聯18個月，並為紅魔贏得英聯盃及歐霸盃冠軍。伊巴原以為可以在今屆歐霸盃16強首回合，重返奧脫福球場出戰曼聯，但如今他倒戈上陣的機會已大打折扣。不過，其實在武漢肺炎疫情下，米蘭仍未肯定能否到英國作賽，一旦受到旅遊限制，這場比賽將可能要移師中立場上演。

根據賽程，伊巴謙莫域將肯定會錯過本月3日及7日，對烏甸尼斯與維羅納的意甲賽事，而他一旦無法出戰曼聯，最快就可能要到14日對拿玻里之戰才可復出。AC米蘭目前在意甲聯賽榜，以24戰得52分排第二，落後榜首的國際米蘭四分。

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