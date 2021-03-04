巴黎聖日耳門（PSG）球星尼馬近期已重返操練場，雖然只是獨操，但外界相信他可趕及在下周歐聯16次回合倒戈舊主巴塞隆拿。不過引述西班牙媒體消息，這位巴西球星不滿PSG球迷未有對他積極復操予以足夠鼓勵。另外周三PSG宣佈，前鋒摩斯堅恩確診武漢肺炎，下周對陣巴塞一仗亦無法上陣。

尼馬近日已擺脫鼠蹊傷，進行單獨操練，PSG官方的醫療報告中，也證實這位前鋒正處於個人的復康階段，要再評估他能否在今周稍後時間參與集訓。尼馬缺席了首回合重返魯營球場的比賽，但PSG仍在該仗靠基利安麥巴比大演帽子戲法，以4:1大勝他的舊東家巴塞。

原本尼馬復操是一件開心的事，但西媒表示，這位球星近日曾在網上出帖不滿球迷對他缺乏鼓勵：「前幾天我發了我的個人操練短片，讓大家知道我是如何復康的，但我沒有看到有任何一個訊息是『他好專業，很關心自己的狀態』。沒有一個人這樣說過。」

尼馬過去因曾跳過草裙舞，密謀重返巴塞，與PSG球迷的關係不算太好，加上他每年總是在歐聯16強重開時便受傷，遭外界嘲諷。尤其自從他轉會PSG後，球隊至今踢了10場歐聯淘汰賽，他只踢過6場，反而他在巴塞時的歐聯淘汰賽紀錄，則是100%全勤。

至於摩斯堅恩就在周三的時候，在接受病毒檢測時呈陽性反應，周三一仗作客波爾多已經無法上陣，加上上周法國政府將隔離期增加至10日的關係，堅恩就連下周對陣巴塞一仗也無法上陣。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！